Tennis | il calendario di Lorenzo Musetti | lunga trasferta sudamericana | ci sarà anche Alcaraz

(Di sabato 28 gennaio 2023) Un’avventurasi prepara a unaprima di pensare ai Masters1000 negli States, ovvero Indian Wells e Miami. Il toscano, reduce dalla cocente eliminazione al primo turno degli Australian Open 2023 per mano del sudafricano Lloyd Harris, vuol dimenticare in fretta quella delusione e per questo ha ripreso gli allenamenti con grande motivazione. Un ko in cuiquello che è accaduto al suo tecnico, Simone Tartarini, poco prima del match non è certo da sottovalutare. Il coach dell’azzurro ha avuto un malore e per questo è stato ricoverato in ospedale, ma per fortuna si è ripreso senza problemi. Un approccio al confronto con Harris tutt’altro che tranquillo e indubbiamente nella gestione dei primi due set si è notato. Chiusa la sfortunata partesi ...