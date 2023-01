Charlize Theron | chi sono i figli Jackson e August | “Mio figlio si sente una bambina e io lo assecondo”

(Di sabato 28 gennaio 2023)ha adottato, da madre single, duenel 2012 e la piccolanel 2015. L’attrice, una delle più amate nel panorama internazionale, ha raccontato che li lascia liberi di esprimere la propria sessualità., a tre anni, le ha detto di non essere maschio. In un’intervista del 2019 al Daily Mail, l’attrice ha raccontato che ha deciso di lasciare i suoiliberi di esprimere la propria sessualità, dopo che il più grande –, che quest’anno compirà 11 anni – le disse di sentirsi una femmina. “Pensavo fosse un maschio. Poi a tre anni mi ha guardato e mi ha detto: ‘io nonun maschio“. Ha raccontato l’attrice al giornale statunitense. “Così eccole, ho due bellissime ...

... potrebbero infatti aver contattato moltissime star per spingere il film sui social e sulla stampa, organizzando proiezioni private per volti del gotha hollywoodiano come, Gwyneth ...Con fervore e fuoco,è nata il 7 agosto 1975 a Benoni, in Sudafrica. Questa appassionata attrice, produttrice cinematografica e ...

La quarta puntata di C'è Posta per te con Maria De Filippi stasera in diretta su Canale 5, ospiti Irama e Charlize Theron ...