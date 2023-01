Proprio mentre parlava Conte a Roma, a Bruxelles il ministro degli Esteri, spiegava la posizione del governo italiano. 'L'Italia non era interessata a questo l'intervento. Noi abbiamo ...Ringrazio il ministroe il viceministro Valentino Valentini per la partecipazione ai lavori di 'Selecting Italy' e per la condivisione degli obiettivi. Gli investimenti esteri devono ...

Tajani: «L'Italia invierà il sistema missilistico Samp-T. Sosterremo l'Ucraina: ora la pace non è possibile» Corriere Roma

Tajani, l'Italia non fa parte del dibattito su invio tank all'Ucraina - Europa Agenzia ANSA

Guerra Ucraina, Tajani: "Italia non fa parte del dibattito su invio tank" AGI - Agenzia Italia

Antonio Tajani: “La Russia vuole un nuovo Medioevo, manderemo subito aiuti e armi” La Stampa

L'Italia vuole i Paesi dei Balcani nell'orbita europea e per questo serve essere degli interlocutori seri. Lo ha detto il ministro ...