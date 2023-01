Giorno della Memoria Edith Bruck con i MishMash all’Accademia d’Ungheria in Roma

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Mercoledì 25 gennaio, alle ore 19.30 presso il Palazzo Falconieri (via Giulia,1) si terrà la serata intitolata “E così tutto canta: dialoghi e musiche per un futuro possibile”, a cura del gruppo musicale, la cantante Yasemin Sannino e come ospite Daniele Valabrega alla viola, con la partecipazionenota scrittrice d’origine ungherese. In occasioneGiornata, verranno aggiunti al Programma alcuni brani commemorativi. Ingresso libero. “” (termine mobile che in varie lingue racchiude diversi significati legati al concetto di “mescolanza”) è oggi formato da Marco Valabrega al violino, Nicola Pignatiello alla chitarra (allievo del celebre e rimpianto Maestro Domenico Ascione, fondatore del gruppo), ...

Agenzia ANSA

...che accadono ogni. Ale è un padre e un compagno magnifico. Sono una donna felice". Dopo le tante sofferenze patite, i suoi fan non avrebbero potuto chiedere finale migliore per la storia...Ogni mese un macro - tema, approfondito con un nuovo contenuto alin collaborazione con l'associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi stralcisentenza di primo grado, la ... Un libro per il giorno della memoria: Naspini, Villa del Seminario A sorpresa si esibisce a Parigi per la collezione maschileParigi, 19 gen. (askanews) - Col suo look total white la cantante spagnola Rosalìa è stata protagonista a sorpresa della sfilata ...Venerdì 27 gennaio, alle 21 al teatro di Nago, andrà in scena il concerto «Il violino di Auschwitz» a cura di Barabàn di Milano, gruppo di punta della scena folk italiana, apprezzato in Europa e Ameri ...