Maiolati Spontini (Ancona), 18 marzo 2024 – Venerdì (ore 21) il teatro Spontini ospiterà Federico Buffa , assieme al pianista Alessandro Nidi: in scena una delle sue storie più belle di tutti i tempi, Italia Mundial , per la stagione teatrale nata ...

Maiolati Spontini, nuovo record per Pieri: scalato l'Everest della Boccolina - maiolati spontini, nuovo record per Pieri: scalato l'Everest della Boccolina - maiolati spontini Ce l'ha fatta Zico Pieri. Il cinquantacinquenne, recordman e mental coach di Cagli, è riuscito nell'impresa dell'Everesting a maiolati spontini. Partito in ...

Maiolati Spontini, il protagonista è il recordman e mental coach Zico Pieri - maiolati spontini, il protagonista è il recordman e mental coach Zico Pieri - Prima, sabato, la 24 ore di Everesting sulla salita della a dir poco impervia salita della Boccolina poi domenica l'incontro con il pubblico alla biblioteca La Fornace ...

Maiolati Spontini, scattano le multe automatiche al semaforo di via via Risorgimento - maiolati spontini, scattano le multe automatiche al semaforo di via via Risorgimento - L'amministrazione comunale e la polizia locale hanno installato il nuovo sistema per fermare incidenti anche gravi in una zona molto trafficata. Domani l'accensione ...