Fossombrone, controllo antidroga in piazza: sospetti sui bocconi avvelenati e dosi nascoste nei giardini - fossombrone, controllo antidroga in piazza: sospetti sui bocconi avvelenati e dosi nascoste nei giardini - fossombrone - Un gruppo cinofilo composto da quattro carabinieri forestali ha messo in atto ieri mattina a fossombrone una vasta operazione di controllo antidroga in particolare nei giardini di piazza ...

Fano, perde il controllo e finisce contro il palo della luce. Altro incidente: autocarro travolge un'auto - Fano, perde il controllo e finisce contro il palo della luce. Altro incidente: autocarro travolge un'auto - FANO - Ha fatto tutto da solo. Incidente alle ore 12.30 circa in via Fragheto, una autovettura Skoda condotta da un uomo di 49 anni di fossombrone in direzione monte, per cause in corso ...

Studenti a 'lezione di libertà' dai detenuti di Fossombrone - Studenti a 'lezione di libertà' dai detenuti di fossombrone - ANCONA, 03 MAG - Tre ore a lezione 'di libertà' con i detenuti. Il carcere di massima sicurezza di fossombrone (Pesaro Urbino) ha aperto le porte per la prima volta agli studenti di una scuola superio ...