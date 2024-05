F1 GP Imola 2024 - Norris | Con 1 o 2 giri in più avrei preso Verstappen

(Di domenica 19 maggio 2024) “Ho lottato tantissimo fino alla fine. Mi fa male dirlo, ma con un o duein più. Un peccato perché ho combattuto al massimo, ma ho perso troppo tempo all’inizio”. Queste le parole di Landodopo il secondo posto conquistato nella gara del Gran Premio dell’Emilia Romagna. “Una seconda metà di gara molto buona, mentre nel primo stintha fatto meglio. Pensavamo di poter lottare, adesso ne sono ancora più convinto. Stiamo facendo un ottimo lavoro, da adesso lotteremo per qualcosa in più del secondo posto. È sempre più una sorpresa poter essere delusi per un secondo posto”. SportFace.

