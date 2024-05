Uomini e Donne - Ida Platano deride Mario Cusitore e Roberta Di Padua? Il gesto dell’ex tronista

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 19 maggio 2024)è finito ma Idasembra avere ancora qualche sassolino nella scarpa da togliersi. L’exnella giornata di sabato 18 Maggio 2024 ha condiviso un iconico video di Emilio Fede sui social in cui il conduttore dice la frase: “Che figura di m***a.”. Fin qui nulla di strano, se non fosse che nello stesso periodo sono iniziate a circolare delle segnalazioni che riguardanoDi, attualmente impegnata con Alessandro Vicinanza (ex fidanzato di Ida). E quindi il messaggio di Ida sarà rivolto proprio ai due? Scopriamo insieme i dettagli della segnalazione. Gossip: IdacontroDie ...