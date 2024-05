Giorgia Soleri - la migliore amica lancia una frecciatina infuocata a Damiano dei Maneskin!

Giorgia Soleri , 28 anni, ha nuovamente messo a disposizione la box delle domande su Instagram per poter comunicare apertamente con i suoi followers, rispondendo alle loro domande e curiosità. Non è la prima volta che Soleri decide di rispondere ...

Federica Fabrizio, migliore amica di giorgia soleri, lancia una bella frecciatina social contro l'ex fidanzato Damiano David, leader dei Maneskin.

Giorgia Soleri e l’arrivo del menarca: “Fu uno strazio, sognavo la menopausa” - giorgia soleri e l’arrivo del menarca: “Fu uno strazio, sognavo la menopausa” - Il racconto intimo dell'influencer, affetta da endometriosi, nel corso di un convegno alla Camera dei deputati ...

L'attivista e influencer oggi alla Camera per l'evento organizzato dall'associazione 'Donne in Europa' sulla patologia