(Di domenica 19 maggio 2024) Iliraniano Ebraimè rimasto coinvolto in unavvenuto all'su cui si trovava a bordo.Sull'cheiliraniano Ebraimerano presenti anche il governatore dell'Azerbaigian orientale, l'Ayatollah Al-Hashem e il Ministro degli Esteri Hussein Amir Abdollahian. Ricerche sono in corso ma ostacolate dal maltempo. Diverse le versioni sull'accaduto. C'è chi parla di atterraggio di emergenza, chi di «impatto duro» con il terreno e chi di schianto vero e proprio.aveva partecipato all'inaugurazione di una diga e stava volando con un gruppo complessivo di tre elicotteri. Sembra che sia stato proprio l'apparecchio con a bordoquello ad aver avuto ...

