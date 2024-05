Giro d’Italia 2024 - classifica e ordine d’arrivo quindicesima tappa | quarta magia di Pogaca - Livigno è sua

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 19 maggio 2024) Tadejr si prende la durissima Manerba del Garda-e mette un altro tassello verso la vittoria del suo primo. Lo sloveno domina i durissimi 222 km di corsa e allunga a oltre 5 minuti su Thomas nellagenerale. Pronti, partenza, via e subito 12 corridori (Bayer, Ballerini, Velasco, Wood, Pithie, Tonelli, Le Hav, Calmejane, Ewan, Bais, Tonelli e Van Lerberghe) staccano il gruppo andando in fuga. Il loro vantaggio arriva a sfiorare i 3 minuti, ma non appena gli inseguitori aumentano il ritmo il gap viene ricucito. Decisiva l’azione di Scaroni, affiancato da Biganzoli e Pellizzari, in occasione del Colle San Zeno. Il gruppo di testa arriva così a contare una cinquantina di corridori, ma in occasione del tratto di discesa si forma una nuova fuga, composta da Bayer, ...