Infortunio Immobile | dato allarmante | non aveva mai saltato così tante partite

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Arriva unper la Lazio e per la Nazionale, l’di domenica diè il quarto stagionale. L’attaccante classe 1990 sarà costretto ad uno stop di almeno 15-20 giorni. Maurizio Sarri sarà costretto ad adattare nuovamente Felipe Anderson da ‘falso nueve‘, come già successo in questa stagione, contro Milan e probabilmente Fiorentina. La Lazio però dovrà anche trovare un viceintervenendo sul mercato, i nomi sondati finora sono quelli di Sanabria e Bonazzoli.-Sarri, il(Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)Come riportato da Il Messaggero, Cironei 5 anni di Simone Inzaghi sulla panchina biancoceleste15 ...

ilmessaggero.it

ROMA - Ciroai box per una ventina di giorni, i controlli in clinica Paideia hanno evidenziato uno stiramento del semitendinoso della coscia destra. Salterà la partita di domani con il Bologna, mancherà ...Da quando è arrivato Sarri , quindi nell'ultimo anno e mezzo, è rimasto fuori pergià in 16 occasioni su 72 incontri .non è mai stato in carriera un calciatore particolarmente ... Infortunio Immobile, stiramento di primo grado: ecco le gare che salterà l'attaccante [themoneytizer id=”99064-6] Non arrivano buone notizie. Domenica scorsa, contro il Sassuolo, Ciro Immobile si è stirato. Come riportato dalla Lazio, gli esami ai quali si è sottoposto ieri sera nella ...[themoneytizer id=”99064-6] Senza Immobile per 15-20 giorni. La risonanza magnetica effettuata ieri alla clinica Paideia ha confermato la lesione di primo grado al semitendinoso della coscia destra: ...