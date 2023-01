Cattivi consiglieri e nemici in Vaticano | cosa rischia ora Papa Francesco

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 gennaio 2023) Nella storia della Chiesa, la domanda su chesarebbe accaduto dopo la morte di unemerito è un inedito assoluto. Le esequie pallide e il cordoglio smunto per Benedetto hanno fornito una risposta chiara, insieme esistenziale e canonica, su quale e quanto sia stato l'apporto dell'emerito Benedetto XVI alla Chiesa, alto e al mondo. Zero. Non perché fosse in sé una nullità come uomo, ma perché sottolineare la sua autorevolezza, addirittura ingigantita dall'agonia e dal suo modo di morire, avrebbe nuociuto all'unicità della potestà petrina. La sentenza è stata tagliata così aspramente con il machete sudamericano da manifestare la volontà di restare incisa nella pietra per saecula saeculorum. Non era un fatto personale insomma, ma non c'è nulla di peggio dei fatti impersonali, di essere cioè maltrattati per il bene della ...