Pagelle Olanda Argentina | TOP e FLOP del match – VOTI

(Di sabato 10 dicembre 2022) I top ee iai protagonisti delvalido per i quarti di finale ai Mondiali:Ledei protagonisti deltravalido per i quarti di finale dei mondiali Qatar 2022.(3-4-1-2): Noppert 6; Timber 6, Van Dijk 6, Aké 6; Dumfries 5, F. De Jong 6, De Roon 6 (dal 46? Koopmeiners 6,5), Blind 5,5 (dal 64? L. De Jong 5,5); Gakpo 6 (dal 113? Lang SV); Bergwin 5,5 (dal 46? Berghuis 6), Depay 5 (dal 73? Weghorst 8). All: Van Gaal 6.(3-5-2): E. Martinez 8; Romero 6 (dal 78? Pezzella 5), Otamendi 5,5, Martinez 5,5 (dal 112? Di Maria SV); Molina 6,5 (dal 106? Montiel SV), ...

A ké DumfriesCon Adani dirottato gioco forza in marcatura su Messi, impegnato in serata contro l', il ... Croazia - Brasile,: migliori e peggiori in campo . Livakovic 8,5 Provvidenziale in diverse ...Olanda-Argentina le pagelle e il tabellino della partita. Messi e soci attesi alla prova contro una delle nazionali emergenti del panorama europeo ...La Spagna esce nuovamente agli ottavi, il Marocco non ha più intenzione di fermarsi. Il Brasile “balla” sulla ferita Corea del Sud, mentre la Francia vola ...