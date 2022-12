Volvo EX30 - La baby-Suv elettrica è confermata

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 9 dicembre 2022) La: sarà una Suv di piccole dimensioni, entry-level e verrà prodotta in Cina. A rivelare alcuni dei dettagli del progetto è stato l'amministratore delegato Jim Rowan, che ha così dato sostanza alle ipotesi emerse un mese fa, quando, in occasione della presentazione della EX90, è stata svelata la sagoma di una "-Suv" con la scritta 2023. Nessun dettaglio tecnico. Per ora Rowan non ha fornito le specifiche tecniche del nuovo veicolo a ruote alte: attualmente la Suv più piccola nella gamma dellaè la C40, lunga 4,4 metri, dunque lapotrebbe viaggiare tra i 4,2 e i 4,3 metri. Si sa, però, che la nuova Suv sarà prodotta in Cina dalla casa-madre Geely sulla base dell'architettura SEA e che condividerà non poche caratteristiche con un altro modello ...