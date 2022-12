Putin | “Accordo inevitabile sull’Ucraina” Intanto a Istanbul va in scena l’incontro tra Usa e Russia

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Roma, 9 dic – Dopo aver rilanciato solo qualche giorno fa la possibilità di una escalation nucleare, il presidente russo Vladimirtorna sul conflitto russo-ucraino aprendo ad una mediazione e parlando di un “”. Cos’ha dettoIntervenendo a margine di una riunione dei Paesi dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco) e della Comunità degli Stati indipendenti (Csi),ha avuto l’occasione di delineare un quadro generale sulla situazione della guerra in Ucraina. Il presidente russo punta il dito contro l’Europa e l’Occidente, colpevoli di stare “fomentando intenzionalmente il caos, esacerbando la situazione internazionale” e di aver trasformato l’Ucraina in una “colonia”. Ha poi riservato un attacco ad Angela Merkel, che aveva definito gli accordi di ...

... il presidente russo Vladimirtorna sul conflitto russo - ucraino aprendo ad una mediazione e parlando di un "inevitabile" .O meglio, è questa la prospettiva del presidente della Federazione, Vladimir, secondo cui 'uncon l'Ucraina è inevitabile '. E anzi, 'in un modo o nell'altro, tutti i partecipanti a ...Ha risposto con un sorriso ai fotografi nel tribunale distrettuale Meshchansky di Mosca. Perché la condanna a otto anni e mezzo da parte del regime di Putin la ritiene una ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...