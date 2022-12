Panathinaikos-Olimpia Milano oggi | Eurolega basket | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Impegno fuori-casa per l’, che al pari della Virtus Bologna vola ad Atene per affrontare questa sera inilnella dodicesima giornata della regular season 2022-2023 (i bolognesi saranno contrapposti ai cugini dell’Olympiacos Pireo domani alle ore 20:00). L’imperativo per i Campioni d’Italia è uno solo: vincere. Non esiste altra parola per Ettore Messina, che ha bisogno di una vittoria per interrompere la striscia negativa di sette ko consecutivi nella massima competizione europea. L’EA7 Emporio Armani ha i mezzi per riuscire sicuramente a ribaltare l’inerzia, con una classifica che la vede occupare l’ultimo posto con 3-8 di record (lo stesso di Alba Berlino ed ASVEL Villeurbanne). Il coach siciliano potrà contare sull’apporto di Luwawu-Cabarrot, arrivato da pochi giorni ma che sembra ...