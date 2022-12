Meloni | “Ok Ue a fondi per interconnessione Italia-Tunisia grande successo”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Il via libera della Commissione Europea allo stanziamento di 307 milioni di euro per co-finanziare l’infrastruttura d’traè unno”. Lo afferma, in una nota, il presidente del Consiglio Giorgia. “È una data storica – sottolinea la premier – perché l’Unione Europea ha dato l’ok ad un progetto che vede coinvolto uno Stato Membro con uno Stato Terzo. L’opera, un elettrodotto sottomarino di circa 200 km, sarà realizzata da Terna e dalla corrispondente società tunisina Steg e costituirà un nuovo corridoio energetico tra Africa ed Europa, favorendo la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e l’incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili”. “E’ nel destino ...

... è nella nostra missione intensificare la cooperazione con l'Africa per portare investimenti e sviluppo', conclude