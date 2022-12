Serie B | LIVE Ternana-Cagliari alle 20 30

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Turno infrasettimanale inB. Nove partite sono in programma domani mentre questa sera scenderà in campo ilsul campo della...

Sky Sport

Il Napoli ritorna in campo, per iniziare a preparare la seconda parte di stagione. Gli uomini di Spalletti sfideranno in un'amichevole l' Antalyaspor , allenata dall'ex centrocampista turco del Real,...... la piattaformae on demand. In streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN , che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso laB, ma anche su Helbiz Media , che trasmette le ... Serie B, risultati 15^ giornata: Frosinone pari al 95', Reggina vince a Brescia. Genoa ko 19:03 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli della seduta odierna: "Secondo giorno di allenamento allo Juventus Training ...18:29 - La formazione ufficiale del Padova: PADOVA (4-3-3): Zanellati, Valentini, Monaco, Germano, Ceravolo, Radrezza, Gagliano, Cretella, Bifulco, Zanchi, Busellato. A ...