Gonçalo Ramos | lo stregone oriundo che ha tolto il posto a Ronaldo

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)è stato il migliore in campo di Portogallo-Svizzera: conosciamo meglio il giocatore che ha preso ildi Cristiano. 17, 51 e 67. Non sono i numeri di un terno fortunato, o forse sì ma soltanto in senso figurato ed esclusivamente se sei nato in Portogallo. Le cifre di cui sopra corrispondono ai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.