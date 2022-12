“Ho visto tutto” Notte di caos al GF Vip | Giaele scopre Antonella E finisce male

(Di martedì 6 dicembre 2022) Dopo ogni appuntamento settimanale con il GF Vip 7, è un classico vedere i concorrenti scontrarsi a suon di insulti e ripicche. Succede perché gli autori e Alfonso Signorini mandano appositamente in onda le clip più scomode, per metterli contro. È andata così anche durante la 20esima puntata conDe Donà e Micol Incorvaia, stanate dalle telecamere del format mentre sparlavano della gieffinaFiordelisi. L’ex frequentazione di Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia, è quella che ci è andata giù più pesante. La sorella di Clizia credeva di essersi nascosta quanto bastava dagli autori del GF Vip 7 mentre spiegava alla amicaDe Donà di reputareFiordelisi diversa dal suo ex ragazzo, priva di senso ironico e sopratl’ha reputata limitata mentalmente. Scintille tra l’ex ...

