Sondaggio Swg | FdI vola al 30 | 8% Nuovo tonfo del Pd | cresce la Lega

: le tabelle Fratelli d'Italia sostanzialmente stabile al 30,3% nel consuetodel tg de La7 del lunedì sera. M5S fermo al 16,9%. Nuovo tonfo del Pd al 15,8%. Azione Italia ...Infatti secondo la rilevazioneper tg La7, Fratelli d'Italia arriva al 30,8 per cento guadagnando lo 0,5 per cento su sette giorni fa. Nel corso del tg è stato lo stesso Mentana a sottolinearlo: '...Fratelli d'Italia sostanzialmente stabile al 30,3% nel consueto sondaggio Swg del tg de La7 del lunedì sera. M5S fermo al 16,9%. Nuovo tonfo del Pd al 15,8%. Azione Italia Italia Viva sale all'8,1% ta ...Valori %. Sondaggio realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a.. Indagine condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4605 non rispo ...