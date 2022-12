Roma | maltempo | strade ‘gruviera’ e litorale allagato | la conta dei danni FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 dicembre 2022). Dopo la pioggia battente di sabato e l’acquazzone di domenica, è tempo per la Capitale di procedere alladei. Come testimoniano le immagini sotto riportate, lesono diventata una, si sono aperte nuove buche e le vecchie toppe — finora usate per sopperire alla scarsa manutenzione del manto stradale— hanno ceduto, mostrandosi in tutta la loro fragilità. Per mettere in sicurezza ledella città interessate da tali disagi il Comune deve ora intervenire in modo tempestivo.per ilil canile della Muratella Senso unico alternato in via di Torrevecchia a causa delal manto stradale hanno, inevitabilmente, creato disagi agli ...