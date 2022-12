Le Ong sanno già dove caricare migranti | Open Arms inchiodata | le carte segrete

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Quattro pagine. E altrettanti allegati: due file audio; 27 file video; sedici immagini e 22 slide. In alto a destra, nel "frontespizio", l'elenco dei destinatari: la procura della Repubblica di Roma e, per conoscenza, gli uffici giudiziari di Catania, Siracusa, Ragusa, Messina, Palermo, Agrigento e Sciacca. Ovvero tutte le procure potenzialmente «competenti» a investigare su quanto il mittente- il capitano Andrea Pellegrino - denuncia nella relazione di servizio successiva a proposito della nave. Ovvero la modifica della rotta per imbarcare 50al largo delle coste libiche dopo un contatto con un'altra imbarcazione non identificata. Eccola quella che l'avvocato di Matteo Salvini, Giulia Bongiorno, ha ribattezzato l'«informativa fantasma» nel corso dell'udienza - a Palermo - del processo nel quale il ...

Tra Istituzioni italiche estraniere non hanno alcun dubbio, al punto da arrivare a speronare ... dall'alto dell'autodichiarata (presunta…) superiorità culturale, non sidare una ...Nonostante le nostre attività siano sempre più legate a questi strumenti, però, in pochiche ... A lanciare l'allarme, spiega una nota dell'Agenzia DIRE, è Still I Rise, unagià attiva nella ...Chi segnalò alla Open Arms l’esatta posizione del barcone con i migranti a bordo È stato appurato che non furono le ...Il colpo di scena emerso nel processo Open Arms potrebbe cambiarne le sorti. Il fascicolo 'fantasma' che non era stato comunicato e il ...