Adriano e il matrimonio lampo | svelato il motivo La moglie | “Aspetto che…”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Continua a far parlare iltra l'ex nerazzurroe Micaela Mesquita. In Brasile svelano un retroscena

... studiavo Medicina, andavo sempre in un ristorante dove andava anche l'assistente di... Ildura 18 anni: negli anni Rita Rusic diventa una scopritrice di talenti, arrivano premi, ...... studiavo Medicina, andavo sempre in un ristorante dove andava anche l'assistente di... Ildura 18 anni: negli anni Rita Rusic diventa una scopritrice di talenti, arrivano premi, ...Continua a far parlare il matrimonio lampo tra l'ex nerazzurro Adriano e Micaela Mesquita. I due hanno divorziato dopo soli 24 giorni dal fatidico il sì. "Sono ancora sposata, aspetto che mio marito ...La disavventura coniugale dell'ex Inter: i festeggiamenti per la vittoria dei verdeoro contro la Svizzera avrebbero tenuto Adriano lontano da casa per due giorni ...