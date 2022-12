(Di domenica 4 dicembre 2022), sabato 3 dicembre, è stata la città dei Mille (più millecinquecento). La Fiera di via Lunga ha ospitatodays, la sesta edizione dell’evento che torna in un’inedita versione ibrida: dei(under 35 anni) coinvolti, mille erano in presenza presso il polo fieristico di via Lunga, gli altri 1500 connessi da tutta Italia. Rai Radio 2 si è collegata più volte con gli ascoltatori dal vivo, e i momenti salienti della giornataresi disponibili in streaming su Rai Play, Media Partner dell’evento. Promoberg Srl è tra i supporter organizzativi e partner istituzionali di, insieme a numerose istituzioni ed enti pubblici e privati, a partire da Comune di, Confindustria, Camera di ...

BergamoNews.it

Dopo il successo della prima edizione, quella dello scorso dicembre 2021,Days torna ae l'appuntamento è fissato a breve. Settimana prossima, sabato 3 dicembre, l'organizzazione punta a radunare alla Fiera di2.500 giovani Under 35, dei quali ...... GalileoDistrict - Start Cube (Padova): Publista - L'evoluzione delle pubbliche ... Kilometro Rosso (): Superperformante (Roma), Angelelli Automobili - Superperformante D - ONE Racing ... Visionary Bergamo 2022: come 2500 giovani si sono ritrovati a riscrivere il futuro Sabato 3 dicembre la Fiera di Bergamo ospita Visionary day 2022, la sesta edizione dell’evento che chiama a confronto migliaia di giovani per affrontare i cambiamenti in corso e dare forma al prossimo ...Signore e signori, ecco a voi dicembreeee! *suoni di campane, trombette, tamburelli* Il mese che porta all’inverno – per i meteorologi lo è già da ieri, per la tradizione dal 21 – e ovviamente anche ...