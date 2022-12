Arezzo – Fiorentina | info per raggiungere l’impianto

Leggi su seriea24

(Di domenica 4 dicembre 2022) ACFrma i propri sostenitori che, su indicazione delle Autorità di pubblica sicurezza, in occasione dell’incontro amichevole, in programma giovedì 1 dicembre alle ore 15:00 presso lo stadio Comunale “Città di”, questo è il percorso migliore pera partire dal Casello Autostradale: – uscita A1– raccordo in direzione città – superato il sottopasso del centro Fiere e Congressi svoltare a sinistra in direzione Bibbiena (da questo punto già presenti le indicazioni “Parcheggio Tifoseria Ospite”) – rotonda Uci Cinema preseguire dritto – rotonda “Show Garden” svoltare a destra alla prima uscita su Via Casentinese-Viale Santa Margherita – rotonda con Via Guido Tarlati svoltare a sinistra – ...