Gabriel Garko balla per il suo papà morto da solo | “Scusaci”

(Di sabato 3 dicembre 2022) Toccante la puntata dindo con le stelle in onda il 2 dicembre 2022. I concorrenti infatti sono stati chiamati a raccontare una emozione forte della loro vita e are facendo arrivare al pubblico, tutto il sentimento.ha scelto di dedicare il suo momento sulla pista dindo, aClaudio. Purtroppo il suonon c’è più. Si è spento nell’aprile del 2021, era stato lo stesso, pubblicando una foto sui social, a raccontare dell’ultimo viaggio del suo. Prima di parlare di quel momento doloroso,ha ricordato come suo padre non gli abbia mai impedito di sognare in grande. Era il primo a credere nel suo percorso, era il primo a credere che sarebbe diventato un grande attore. ...

a Ballando con le Stelle ha voluto dedicare la sua esibizione nell'ultima puntata del programma al padre che L'articoloa Ballando con le Stelle dedica la sua esibizione al ...... che si sono sfidate per accaparrarsi un posto in finale, sono sei: Rosanna Banfi e Simone Casula, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Alessandro Egger e Tove Villfor,e Giada Lini, Ema ...Ballando con le stelle verso la finalissima è andato in onda con una nuova puntata, eccezionalmente nella prima serata di venerdì 2 dicembre. Il successo per lo show danzeranno di Milly Carlucci è com ...Come è andata la nona puntata di Ballando Con Le Stelle Si è trattato di una delle serate con il tesoretto più alto da assegnare ...