‘Basta acqua privata e contaminata’ | in piazza le associazioni chiedono la verità

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento- La chiusura dei pozzi di Pezzapiana e il tema dei valori anomali di tetracloroetilene rilevati 20 giorni fa con la improvvisa dichiarazione di potabilità dopo sole 48 ore sono state al centro di una manifestazione di. Altrabenevento con Gabriele Corona, l’associazioneBene Comune, con Giannicola Seneca, Libera con Michele Martino sono scesi in strada davanti alla Prefettura con padre Zanotelli per chiedere ancora una volta che l’diventi un bene pubblico e che ovviamente sia potabile. I manifestanti hanno rimarcato come sia grave e inammissibile che i dati diffusi dal sindaco di Benevento Clemente Mastella circa la potabilità non siano veri; inoltre è stato anche sottolineato l’inaccettabilità che almeno metà della città di Benevento possa far usufruire di una fonte diversa da ...