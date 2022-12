Milano | liceo evacuato per incendio in locale caldaie | fiamme sotto controllo

(Di giovedì 1 dicembre 2022), 1 dic. (Adnkronos) - Intervento dei vigili del fuoco, intorno alle ore 11.45, in piazza Graziadio Isaia Ascoli aper l'di gasolio "sviluppatosi dopo uno sversamento nei locali" dellinguistico Virgilio. Studenti e personale scolastico sono stati fatti uscire dall'istituto: non si registrano feriti. Le, fanno sapere i vigili del fuoco, sono "".

Paura in mattinata a: un principio di incendio nell'edificio che ospita ilVirgilio e la scuola media Tiepolo in piazza Ascoli, a due passi da porta Venezia, ha causato l'evacuazione di un migliaio di ...