Aubrey Plaza sul cinema in sala | “Sono l’ultima sua fan”

(Di giovedì 1 dicembre 2022)considera sé stessafan delin, insieme a Martin Scorsese e Steven Spielberg. “una delle ultime persone a sventolare la bandiera del”, ha dichiarato l’attrice a Deadline. “Io, Martin Scorsese e Steven Spielberg, solo noi tre.romantica al riguardo. Credo con tutto il cuore che se fai un film innegabilmente grandioso, la gente ne sentirà parlare e vorrà vederlo”. Come riportato da IndieWire,quest’anno ha recitato in I crimini di Emily, Spin Me Round e The White Lotus 2. Per il resto, l’attrice sta preparando Agatha: Coven of Chaos e Megalopolis di Francis Ford Coppola.ha aggiunto che sta anche scrivendo, ...

Harper () è arrabbiata con Ethan (Will Sharpe) in seguito alla scoperta da parte di quest'ultimo dell'infedeltà commessa la notte precedente, scatenata dal rapporto a tre di Cameron (Theo ......"TÁR" Danielle Deadwyler in "Till" Dale Dickey in "A Love Song" Colin Farrell in "After Yang" Brendan Fraser in "The Whale" Paul Mescal in "Aftersun" Thandiwe Newton in "God's Country"... I parchi e le attività ricreative hanno permesso molti miglioramenti sul set, rivela Aubrey Plaza L'attrice e produttrice ha parlato del suo imminente debutto alla regia. Ha dichiarato che le era stata offerta l’opportunità di dirigere un film, e la sua intenzione sarebbe stata di farlo su qualcos ...Una scena del terzo episodio della seconda stagione riproduce una famosa sequenza del film di Michelangelo Antonioni: la serie di Mike White continua a inchinarsi all'Italia e alle sue tradizioni.