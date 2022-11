Serie A | Gravina ‘allarga’ lo scandalo Juventus

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Lodellaè ovviamente l’argomento del giorno nel mondo del calcio. Le squadre del campionato diA tornano in campo per preparare la ripresa dopo il Mondiale, il caso del club bianconero è destinato a portare conseguenze anche nelle prossime settimane. Sull’argomento ha deciso di sbilanciarsi anche il presidente della Federcalcio Gabriele, durante il Forum Calcio & Welfare organizzato a Napoli. “Stiamo seguendo con attenzione la vicenda e la nostra Procura ha già aperto un fascicolo di inchiesta, per verificare l’esistenza di eventuali reati”, ha detto il presidente della Federcalcio. “Sono contrario ai linciaggi di piazza, stiamo calmi perché temo che quel problema possa riguardare anche altri soggetti. C’è al lavoro anche la giustizia ordinaria e dovremo aspettare l’esito degli ...