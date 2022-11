Tra flaneur e music hall | la lunga notte degli chansonniers

doppiozero

... Insipiens e "civile" , nel quale Cucchi (riprendendo temi e riflessioni già presenti in opere come Sindrome del distacco e tregua e Malaspina ) mette a fuoco una netta contrapposizione"il più ...Siamo nel pieno boom della villeggiatura sulle nostre coste, in Romagna quanto in Versilia le località di mare si attivano in modo sorprendente e travolgentegiugno e settembre, pronte ad ... Arte: flâneur a Parigi | Elio Grazioli