Sci alpino | i precedenti dell’Italia in campo femminile a Lake Louise Le vittorie sono ben 10 | Kostner ne ha 4 | Goggia 3

(Di martedì 29 novembre 2022) La Coppa del Mondo di sci2022-2023 è pronta il lungo fine settimana di(Canada). Si gareggerà sulla celebre pista denominata Men’s Olympic Downhill con le nevi dell’Alberta che faranno da scenario ideale per il consueto grande spettacolo. Non solo, le nostre portacolori hanno spesso dettato legge a queste latitudini, con la bellezza di 10 successi complessivi. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria tutte le migliori prestazioni delle italiane a. Il primo podio per i nostri colori porta la firma di Isoldeche, il 5 dicembre 1997 si classifica al terzo posto nella discesa canadese. Per l’altoatesina arriva il bis immediato nella giornata successiva, con la terza posizione nel superG. Il rapporto tra “Isi” ...

... Enrico Dario e Luciano Felisati, ha iniziato l'attività praticando basket paralimpico, a cui negli anni successivi si sono aggiunte altre discipline sportive quali atletica leggera,e ...Sul palco i professionisti con 30 anni di servizio, i neo maestri die i colleghi dello snowboard. L'elenco completo dei premiati: MAESTRI DICON 30 ANNI DI SERVIZIO Andrea Basolo, ...Appuntamento a Beaver Creek, negli Stati Uniti, in questo weekend per la Coppa del Mondo 2022-2023 maschile di sci alpino. Mentre le donne scenderanno in pista a Lake Louise, in Canada. In particolare ...Una delle novità della stagione sciistica 2022/2023 è il NASR Alpine Team Event, ovvero un innovativo circuito di gare che è stato presentato nell'ultima edizione di Skipass Modena. Le iscrizioni sono ...