Patrizia Rossetti in lacrime con Nikita | “Dopo il gf andrò in psicoanalisi”

(Di martedì 29 novembre 2022) Tutto si può dire su, ma è una concorrente che al Grande Fratello Vip 7 si sta mettendo in gioco veramente.la dura puntata di ieri, nella quale non ha potuto vedere neanche la sorpresa che doveva ricevere, la signora delle televendite è apparsa piuttosto turbata fin da subito. Ieri, ancor prima delle nomination, ha guardato negli occhi Wilma Goich e le ha detto: “Abbiamo fatto una bella figura di merd*. Siamo state proprio stupide. Abbiamo fatto dei commenti stupidi che non li pensiamo neanche”. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Il confronto conPelizon: “Sono una grande cogl**na” La triestina ha sempre avuto un ottimo rapporto con, tanto che ieri,aver visto i video in cui l’ha ...

A questo punto, è intervenutache l'ha redarguita: ' E allora non devi fare la gelosa'. Goich prima ha sostenuto di non essere gelosa ', poi ha aggiunto: ' Nikita mi guardava con ...L'ultima puntata del GF Vip ha portato a delle interessanti rivelazioni per più di qualche Vippone. Le parole dette su Micol Incorvaia da parte die Wilma Goich hanno fatto riflettere anche Giaele De Donà , che su una delle sue inquiline avrebbe cambiato idea. Giale e Marco Bellavia, cosa pensano die Wilma ...Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip, durante la quale entrambe sono state rimproverate per il comportamento verso Micol Incorvaia, sembra finita l'intesa e all'alleanza tra Patrizia ...Copyright © 1999-2022 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...