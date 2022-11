Francia-Tunisia in tv | orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 29 novembre 2022) Le indicazioni per vedere inin tv, sfida valida per la terza giornata del Gruppo D aidi. I transalpini sono già aritmeticamente qualificati, ma non ancora certi del primo posto. Per blindarlo, avranno bisogno di almeno un punto contro la modesta, capace di fermare la Danimarca ma sconfitta di misura dall’Australia. Incontro sulla carta a senso unico con gli uomini di Deschamps ampiamente favoriti, ma a parlare sarà come sempre il campo. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 16:00 di mercoledì 30 novembre, con il match che sarà visibile tv e in chiaro su Rai Uno e Rai 4K, oltre che insu Raiplay. SportFace.