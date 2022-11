Aida Yespica nuova protagonista della pagine Jadea

(Di lunedì 28 novembre 2022)amplia la sua collaborazione con le “bellissime” del mondo dello spettacolo. Questa volta ad indossare i capi di intimo e abbigliamento del brand sarà la showgirl e attrice venezuelana, già Miss Venezuela, si è ritagliata in Italia un alto livello di fama partecipando ad alcuni programmi Tv molto noti come: “L’Isola dei Famosi”, “Lucignolo”, “Chiambretti Night”, “Grande Fratello Vip”, “Storie Italiane” e molti altri, nonchè con il suo contributo teatrale con la compagnia del “Bagaglino”. Orasarà ladi video, foto e contenuti social delle. Indossando non solo l’underwear Chic ma anche la lingerie basic, gli outfit composti da maglie e leggings, i pigiami e l’abbigliamento ...

La strepitosalascia milioni di fan senza parole, il suo vestito è davvero troppo striminzito e rischia di far esplodere tutto. La bellissimaè nata in Venezuela nel 1982 ed è arrivata in ...Alla madrina del FestivalYèspica il grande fotografo confessa candidamente di essere ancora capace di sognare, di avere un futuro ancora tutto da vivere, e di prepararsi a modo per i grandi ...Jadea amplia la sua collaborazione con le “bellissime” del mondo dello spettacolo. Questa volta ad indossare i capi di intimo e abbigliamento del brand ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...