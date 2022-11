Un uomo arrestato per aver perseguitato un parroco di Latina

(Di sabato 26 novembre 2022) AGI - Era arrivato a impedire addirittura la celebrazione delle messe e di altre attività parrocchiali. Un incubo per un sacerdote di Formia che ha visto arrestare il suo persecutore, un 36enne del posto. L'è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Cassino. E la polizia di Formia ha eseguito il provvedimento nei confronti del 36enne che vive in uno stato di disagio. Le sue incursioni in parrocchia e nei luoghi frequentati dalerano diventate sempre più frequenti, al punto da destare grave preoccupazione nella comunità cristiana di Formia. E il religioso non era l'unico obiettivo del 36enne. L'si è scagliato anche contro gli operatori dei servizi sociali del comune che si occupavano di lui. Aggressioni, minacce e insulti erano all'ordine del giorno. Ora il ...

Calabria Magnifica

Uno dei due, un 27enne di nazionalità indiana è statodagli agenti del commissariato di ... avrebbe colpito ripetutamente, con violenza, l'altroutilizzando anche un corpo contundente, ...Nell'ambito di tali controlli i Carabinieri hannoun giovane del luogo ed undi nazionalità marocchina, scovati in un appartamento in un complesso residenziale di Giardini Naxos, preso ... Arrestato un uomo per detenzione abusiva di armi a Reggio Calabria - CalabriaMagnifica.it Gli agenti del commissariato di polizia di Licata, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, hanno arrestato un palmese di 34 anni, residente in città, in esecuzione di un ordine di carcerazione e ...I carabinieri hanno eseguito ordinanza di custodia in carcere per tentato omicidio nei confronti di un uomo di 59 anni ...