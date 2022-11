Formazioni ufficiali Polonia Arabia Saudita | le scelte dei due ct

(Di sabato 26 novembre 2022) Alle 14 andrà in scena il match della seconda giornata del girone C del Mondiale. Ecco lediDi seguito ledidel Mondiale 2022.(4-3-1-2): Szczesny; Bednaerk, Glik, Kiwior; Cash, Krychowiak, Zielinski, Bielik; Frankowski; Milik, Lewandowski. All: Michniewicz(4-5-1): Alowais; Abdulhamid, Alamri, Albulayhi, Alburayk; Albrikan, Alanjei, Almalki, Kanno, Aldawsari; Alshehri. All: Renard. L'articolo proviene da Calcio News 24.

