GF Vip al sabato contro Ballando 2022 | Signorini sfida Milly Carlucci?

(Di giovedì 24 novembre 2022) Per GF Vip il doppio appuntamento settimanale del giovedì è stato sospeso da Mediaset ma potrebbe ritornare nei prossimi giorni. Niente che abbia a che fare con gli ascolti tv, che possono considerarsi davvero soddisfacenti, ma la sospensione è stata dettata semplicemente dall'inizio dei Mondiali di Calcioin onda su Rai1 iniziati il 20 novembre scorso. La decisione, quindi, è stata quella di rallentare la corsa del reality show per poi riprendere dopo le festività natalizie. Notizia dell'ultima ora, come svelata da Fanpage, è quella relativa al fatto che il Grande Fratello Vip potrebbe tornare in onda con doppio appuntamento a partire dalla metà di dicembre. Oltre alla tradizionale serata del lunedì, potrebbero aggiungersi quelle di10 e 17 dicembre. GF Vip econ le Stelle: semifinale compromessa per ...