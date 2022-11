Roma | caccia al serial killer delle prostitute | si indaga su tabulati telefonici e immagini delle telecamere

(Di venerdì 18 novembre 2022) Prende sempre più corpo l’ipotesi delper i tre omicidi avvenuti ieri mattina nel quartiereno di Prati. A uccidere le due donne cinesi e la 65enne colombiana trovate senza vita nei pressi di piazzale Clodio potrebbe essere stato lo stesso coltello, cercato dagli inquirenti lungo gli 850 metri che separano i due luoghi del delitto. A lanciare l’allarme, alle 10,49 di ieri, è stato il custode di un palazzo di via Riboty, che ha trovato una donna cinese riversa sul pianerottolo del primo piano, in una pozza di sangue. Nell’abitazione, gli agenti hanno poi trovato il corpo della ragazza seminuda, anche lei accoltellata alla gola. Entrambe, secondo quanto dichiarato da diversi inquilini, si prostituivano, così come Marta Castano, la 65enne colombiana trovata circa un’ora dopo a via Durazzo, uccisa con una coltellata alla ...

... mentre non si sa che fine abbiano altre indagini (come quella presso il Tribunale disu ... Contemporaneamente si scatenava una forsennataai 'focolai di Covid' (il più famoso, quello di ...al serial killer delle prostitute: tre massacrate a coltellate, indagini sulle telecamere del quartiere Silvia Salvarani morta dopo due settimane di agonia, la maestra di yoga investita ...Eppure di lui non si hanno ancora tracce. Lo hanno denominato il “killer delle prostitute” e, a Roma, sta seminando il panico. Ma c’è una svolta. È caccia al killer a Roma, in zona Prati dove, nella ...Belotti a caccia della svolta alla Roma Di certo questi 50 giorni di sosta lo aiuteranno a recuperare la forma, tra gli allenamenti a Trigoria, quelli in Giappone e, a metà dicembre, quelli più ...