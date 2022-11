Fantasmi a Milano | morire di lavoro nel cantiere del dopo Expo | la diretta di Millennium Live con Laura Malguzzi e Andrea Sparaciari

(Di giovedì 17 novembre 2022)di questa settimana racconta il fenomeno dei lavoratori “alias” nei cantieri, sempre più frequente in Lombardia: è esploso con il boom dell’edilizia e con la crisi di manodopera, grazie ai diversi bonus e in particolare al bonus 110%. Lavoratori che sulla carta non ci sono, ma che invece, invisibili, ogni giorno entrano ine paradossalmente “timbrano il cartellino”. Alle 12 di venerdì 18 novembre intervengono(Fillea-Cgil) e il giornalista, autore dell’inchiesta sul nuovo numero di FQin edicola. Introduce Mario Portanova (FQ). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

... con figure comeche abitano un unico instante; Daniela Conte , il cui lavoro si interroga ...come il Museo della Città di Rimini per la Biennale del Disegno e la Fabbrica del Vapore di...... poi sono spuntati gli scatti della cena adei due. Ormai non c'è neanche più alcun bisogno di nascondersi. La Hunziker e Trussardi si sono riabbracciati definitivamente , scacciando... Fantasmi a Milano: morire di lavoro nel cantiere del dopo Expo, la diretta di Millennium Live con Laura… I due animali vivono nel cuore della metropoli, una rarità assoluta. «Paparazzate» nel giardino di San Faustino, fino ad ora di proprietà dell'università Statale. I volontari: conservare la biodiversi ...ALESSANDRO ZACCURI "MILANO, LA CITTA' DI NESSUNO, UN REPORTAGE VISIONARIO" L'ANCORA DEL MEDITERRANEO, 2003, pp. 121 In questa nuova domenica di guerra, ...