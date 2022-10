Natalia Estrada si racconta | dai rapporti con l’ex Paolo Berlusconi all’amicizia con Antonella Clerici

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 7 ottobre 2022)si, daicon l'exall'amicizia conTodaysi, daicon l'exall'amicizia conLo scorso 3 settembreha cimpiuto 50 anni e per l'occasione ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi che ha raccolto i tratti salienti di una vita da tempo lontana dalla tv. Oggi la ex attrice e conduttrice vive in un ranch sulle colline forlivesi dove, insieme al marito Andrea Miscianti, alleva il bestiame alla maniera dei cowboy, con gli ...