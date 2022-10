Abolite il Principe di Galles La città che ha dichiarato guerra a William

(Di venerdì 7 ottobre 2022) ll consiglio di Gwynedd ha chiesto oggi l'abolizione del titolo didi. Quarantasei i voti a favore, quattro i contrari e sei gli astenuti. L'organo amministrativo della cittadina ha proposto la messa al bando del titolo, “simbolo dell'oppressione inglese” e ha affermato che non dovrebbe esserci alcuna investitura del. Dal 9 settembre scorso il primogenito di Carlo èdi. A seguito della morte della regina Elisabetta, infatti, Carlo (che deteneva il titolo) è divenuto il nuovo sovrano e ha ceduto il ruolo al figlio. Come prevede la tradizione. L'investitura ufficiale non è però ancora avvenuta. Inla decisione ha suscitato numerose proteste. “Tanto che il consiglio di Gwynedd, “controllato” da Plaid Cymru, il ...

