Meteo, ultimi giorni di questa lunghissima estate (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il Meteo di questi primi giorni di ottobre ci indica che almeno per un’altra settimana durerà l'”ottobrata“: il colpo di coda dell’estate sul nostro Paese. Avremo, dunque, almeno altri 7 giorni di caldo estivo secondo ilMeteo.it. Chiamiamola ottobrata o colpo di coda dell’estate, fatto sta che i prossimi giorni sembrerà più di essere in agosto che ad ottobre. Il tutto per la soddisfazione degli amanti del caldo e di coloro che temono il freddo. All’orizzonte, tuttavia, è atteso un nuovo ribaltone del Meteo. D’altra parta non c’è da sorprendersi: l’autunno è cominciato da due settimane e il calendario non può mentire troppo a lungo. Mare calmo e giornate quasi estive a Napoli a inizio ottobre. Foto Twitter @paradisoa1Ma cosa sta accadendo? Negli ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ildi questi primidi ottobre ci indica che almeno per un’altra settimana durerà l'”ottobrata“: il colpo di coda dell’sul nostro Paese. Avremo, dunque, almeno altri 7di caldo estivo secondo il.it. Chiamiamola ottobrata o colpo di coda dell’, fatto sta che i prossimisembrerà più di essere in agosto che ad ottobre. Il tutto per la soddisfazione degli amanti del caldo e di coloro che temono il freddo. All’orizzonte, tuttavia, è atteso un nuovo ribaltone del. D’altra parta non c’è da sorprendersi: l’autunno è cominciato da due settimane e il calendario non può mentire troppo a lungo. Mare calmo e giornate quasi estive a Napoli a inizio ottobre. Foto Twitter @paradisoa1Ma cosa sta accadendo? Negli ...

