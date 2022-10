WARNER BROS. -DISCOVERY LANCIA LA SFIDA A MEDIASET E SKY, DA FINE OTTOBRE ARRIVA UN NUOVO CANALE (Di domenica 2 ottobre 2022) Il colosso dell’intrattenimento WB-DISCOVERY oltre a puntare forte sullo streaming, non abbandona la tv tradizionale e anzi riLANCIA, SFIDAndo i competitors con un NUOVO CANALE. Stando a quanto riporta infatti Il Sole 24 Ore WB-DISCOVERY ha affittato per 5 anni con opzione d’acquisto il CANALE 37 dal gruppo GM Comunicazione, che a sua volta aveva acquistato il medesimo CANALE nel luglio 2019 dai tedeschi di Home Shopping Europe GmbH, dove veniva trasmesso il CANALE di shopping HSE24. Quest’estate però lo spostamento al numero 63 di HSE24 e l’arrivo di un non meglio precisato CANALE 37 era il preludio all’arrivo del NUOVO CANALE targato WB-DISCOVERY, che porterà così a ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 2 ottobre 2022) Il colosso dell’intrattenimento WB-oltre a puntare forte sullo streaming, non abbandona la tv tradizionale e anzi rindo i competitors con un. Stando a quanto riporta infatti Il Sole 24 Ore WB-ha affittato per 5 anni con opzione d’acquisto il37 dal gruppo GM Comunicazione, che a sua volta aveva acquistato il medesimonel luglio 2019 dai tedeschi di Home Shopping Europe GmbH, dove veniva trasmesso ildi shopping HSE24. Quest’estate però lo spostamento al numero 63 di HSE24 e l’arrivo di un non meglio precisato37 era il preludio all’arrivo deltargato WB-, che porterà così a ...

