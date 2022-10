Ultime Notizie – Caroli Hotels chiude: “Costi insostenibili, impossibile proseguire l’attività” (Di domenica 2 ottobre 2022) I Costi sono diventati insostenibili e proseguire l’attività è diventato dunque impossibile. Per questo motivo, con decorrenza immediata, Caroli Hotels chiude interrompendo l’erogazione di servizi alberghieri e di ristorazione ai nuovi clienti. Come si legge su corrieresalentino.it, Attilio Caputo – direttore generale delle strutture alberghiere salentine operative dal 1966 – ha dichiarato: “Pur rammaricati del disservizio che creeremo ad Ospiti, Partner e Fornitori, gli spropositati ed insostenibili Costi, che hanno eroso totalmente i margini di profitto, rendono impossibile garantire il prosieguo dell’attività pur ricorrendo alle opportunità offerte dal sistema creditizio ed ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 2 ottobre 2022) Isono diventatiè diventato dunque. Per questo motivo, con decorrenza immediata,interrompendo l’erogazione di servizi alberghieri e di ristorazione ai nuovi clienti. Come si legge su corrieresalentino.it, Attilio Caputo – direttore generale delle strutture alberghiere salentine operative dal 1966 – ha dichiarato: “Pur rammaricati del disservizio che creeremo ad Ospiti, Partner e Fornitori, gli spropositati ed, che hanno eroso totalmente i margini di profitto, rendonogarantire il prosieguo delpur ricorrendo alle opportunità offerte dal sistema creditizio ed ...

