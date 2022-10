Empoli-Milano 1-3: Ballo-Toure e Leao segnano in ritardo per riportare in pista i rossoneri (Di domenica 2 ottobre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Milan ha ottenuto una drammatica vittoria per 3-1 a Empoli quando due gol nei minuti di recupero di Fode Ballo-Toure e Rafael Leao hanno abbattuto gli ostinati avversari dei campioni di Serie A. La punizione di Nedim Bajrami al 92? sembrava aver guadagnato un punto per l’Empoli dopo che Ante Rebic aveva portato il Milan in vantaggio al 79?. Ma Ballo-Toure finisce al 94? per bucare la determinazione dell’Empoli. Con le speranze dell’Empoli deluse, Leao ha aggiunto un terzo per assicurarsi che il Milan tornasse a vincere dopo la sconfitta contro il Napoli l’ultima volta. Chiunque altro? #EmpoliMilano ... Leggi su justcalcio (Di domenica 2 ottobre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Milan ha ottenuto una drammatica vittoria per 3-1 aquando due gol nei minuti di recupero di Fodee Rafaelhanno abbattuto gli ostinati avversari dei campioni di Serie A. La punizione di Nedim Bajrami al 92? sembrava aver guadagnato un punto per l’dopo che Ante Rebic aveva portato il Milan in vantaggio al 79?. Mafinisce al 94? per bucare la determinazione dell’. Con le speranze dell’deluse,ha aggiunto un terzo per assicurarsi che il Milan tornasse a vincere dopo la sconfitta contro il Napoli l’ultima volta. Chiunque altro? #...

