Brasile al bivio, aperti i seggi elettorali (Di domenica 2 ottobre 2022) seggi aperti in Brasile. Le urne elettroniche si sono aperte alle 8,00 circa (ora di Brasilia) in 5.570 città del Paese e in 181 località all'estero, dove sono attesi circa 156 milioni di elettori. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 ottobre 2022)in. Le urne elettroniche si sono aperte alle 8,00 circa (ora di Brasilia) in 5.570 città del Paese e in 181 località all'estero, dove sono attesi circa 156 milioni di elettori. Il ...

iconanews : Brasile al bivio, aperti i seggi elettorali - bista92 : RT @CafeGeopolitico: Il 2/10 #Lula e #Bolsonaro si sfideranno per la presidenza del #Brasile, in vantaggio sugli altri candidati. Entrambi… - TorciaPolitica : RT @CafeGeopolitico: Il 2/10 #Lula e #Bolsonaro si sfideranno per la presidenza del #Brasile, in vantaggio sugli altri candidati. Entrambi… - BenFranceschini : RT @CafeGeopolitico: Il 2/10 #Lula e #Bolsonaro si sfideranno per la presidenza del #Brasile, in vantaggio sugli altri candidati. Entrambi… - Piergiulio58 : Il Brasile al bivio: Lula o Bolsonaro? | Il Caffè Geopolitico -

Brasile al bivio, aperti i seggi elettorali Seggi aperti in Brasile. Le urne elettroniche si sono aperte alle 8,00 circa (ora di Brasilia) in 5.570 città del Paese e in 181 località all'estero, dove sono attesi circa 156 milioni di elettori. Il voto è ... Il Brasile al voto tra l'ossessione dei brogli e il gran ritorno di Lula Il Brasile arriva al bivio del primo turno delle elezioni presidenziali con grandi incertezze sul suo futuro, e immerso in un clima da derby tra l'uscente Jair Bolsonaro e l'ex presidente Luiz Inácio ... Agenzia ANSA Brasile al bivio, aperti i seggi elettorali Seggi aperti in Brasile. Le urne elettroniche si sono aperte alle 8,00 circa (ora di Brasilia) in 5.570 città del Paese e in 181 località all'estero, dove sono attesi circa 156 milioni di elettori. (A ... Il Brasile al voto tra l’ossessione dei brogli e il gran ritorno di Lula Il Brasile arriva al bivio del primo turno delle elezioni presidenziali con grandi incertezze sul suo futuro, e immerso in un clima da derby tra l’uscente Jair Bolsonaro e l’ex presidente Luiz Inácio ... Seggi aperti in. Le urne elettroniche si sono aperte alle 8,00 circa (ora di Brasilia) in 5.570 città del Paese e in 181 località all'estero, dove sono attesi circa 156 milioni di elettori. Il voto è ...Ilarriva aldel primo turno delle elezioni presidenziali con grandi incertezze sul suo futuro, e immerso in un clima da derby tra l'uscente Jair Bolsonaro e l'ex presidente Luiz Inácio ... Brasile al bivio, aperti i seggi elettorali Seggi aperti in Brasile. Le urne elettroniche si sono aperte alle 8,00 circa (ora di Brasilia) in 5.570 città del Paese e in 181 località all'estero, dove sono attesi circa 156 milioni di elettori. (A ...Il Brasile arriva al bivio del primo turno delle elezioni presidenziali con grandi incertezze sul suo futuro, e immerso in un clima da derby tra l’uscente Jair Bolsonaro e l’ex presidente Luiz Inácio ...