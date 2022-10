"Non disturbare chi vuole lavorare e produrre ricchezza". La prima uscita pubblica di Meloni (Di sabato 1 ottobre 2022) AGI - prima uscita pubblica dopo la vittoria elettorale per Giorgia Meloni che è arrivata, accolta dagli applausi, al Villaggio di Coldiretti al Castello Sforzesco di Milano per il suo intervento. Rigido il protocollo di sicurezza con l'ingresso al cortile del Castello transennato per evitare un contatto ravvicinato tra i giornalisti e la leader di Fratelli d'Italia che ha esordito parlando del rilancio dell'interesse nazionale in Europa."La cultura dell'Italia deve tornare a partire dalla difesa del suo interesse nazionale per trovare soluzioni comuni" ha detto, "È qualcosa che cambierà nei prossimi mesi. Non vuol dire avere un approccio negativo verso gli altri, ma positivo verso sé stessi". Meloni ha pountato il dito contro quanti la accusano di populismo. "Quelli che oggi hanno letto i giornali avranno dovuto fare i conti con il ... Leggi su agi (Di sabato 1 ottobre 2022) AGI -dopo la vittoria elettorale per Giorgia Meloni che è arrivata, accolta dagli applausi, al Villaggio di Coldiretti al Castello Sforzesco di Milano per il suo intervento. Rigido il protocollo di sicurezza con l'ingresso al cortile del Castello transennato per evitare un contatto ravvicinato tra i giornalisti e la leader di Fratelli d'Italia che ha esordito parlando del rilancio dell'interesse nazionale in Europa."La cultura dell'Italia deve tornare a partire dalla difesa del suo interesse nazionale per trovare soluzioni comuni" ha detto, "È qualcosa che cambierà nei prossimi mesi. Non vuol dire avere un approccio negativo verso gli altri, ma positivo verso sé stessi". Meloni ha pountato il dito contro quanti la accusano di populismo. "Quelli che oggi hanno letto i giornali avranno dovuto fare i conti con il ...

